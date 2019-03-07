В Осинниках домом культуры управлял мошенник

Экс-директора дома культуры «Высокий» приговорили к трем годам условного лишения свободы по статье «Злоупотребление полномочиями, растрата вверенных средств и мошенничество».

«Директор присваивал себе деньги, выделенные на ремонт здания, а также нанял на работу несуществующих людей и получал за них зарплату. Кроме этого, зная, что одна организация должна ДК деньги по договору об оказания услуг, направлял требования о перечислении на расчётный счёт индивидуального предпринимателя, а не ДК «Высокий». Впоследствии он присвоил эти средства, чем причинил МБУК ДК «Высокий» ущерб в сумме 140 000 рублей», - рассказали в прокуратуре по Кемеровской области.

Управлению культуры администрации Осинниковского городского округа был причинён ущерб на общую сумму 312 000 рублей, что является крупным размером.

Кузбассовца приговорили к трём годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение трёх лет. Имущество осужденного арестовали до тех пор, пока он не вернёт долг ДК «Высокий» в размере 140 000 рублей и УК администрации Осинников в размере 312 000 рублей.