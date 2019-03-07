В Кузбассе женщина подожгла бывшего на глазах соперницы

При этом она произнесла фразу «Да не доставайся же ты никому!»

ЧП произошло в ноябре 2018 года в Яшкинском районе. По версии следствия, местная жительница распивала спиртные напитки в компании бывшего супруга и его новой возлюбленной. В какой-то момент между бывшей и настоящей на почве ревности возник конфликт. В итоге обвиняемая облила спящего экс-супруга бензином и подожгла.

Перед тем, как совершить преступление, женщина произнесла фразу: «Да не доставайся же ты никому!».

«Когда дом загорелся, все находящиеся в жилье успели его покинуть, в том числе мужчина, объятый пламенем. Он упал в снег и локализовал огонь на своём теле. Ему своевременно была оказана медицинская помощь», — сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В результате происшествия мужчина получил ожоги 31% тела. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вскоре ревнивица предстанет перед судом. Она полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Отмечается, что это не первая судимость женщины. Ранее она отбывала срок в том числе за убийство.

Видео: "Вести-Кузбасс".