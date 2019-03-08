Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 Марта (видео)

Видеопоздравление глава города выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр поздравил женщин не только с замечательным праздником 8 марта, но и с наступившей весной.

«Вы – наша судьба и наше счастье. Природа наделила вас особенным даром красотой и нежностью. У каждой свой мир, в котором вы солнце. Светите ярко, дарите улыбки и тепло. Будьте счастливы!», - пожелал Илья Середюк.

Мэр города отметил, что именно женщины вкладывают свою душу и сердце в наш общий дом – Кемерово.

Фото, видео: vk.com/ Илья Середюк.