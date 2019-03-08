Сергей Цивилёв прочитал женщинам Кузбасса стихи

В своей официальной группе социальной сети «ВКонтакте» глава региона выложил видеопоздравление жительницам Кемеровской области.

Губернатор поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днём стихотворением.

«Я желаю, чтобы у вас сбывались самые заветные мечты. Чтобы вы всё время улыбались, ведь улыбка признак красоты. Я хочу, чтоб беды и печали никогда не посещали вас. Чтобы вы друзей не забывали, а друзья не забывали вас. Пусть у ваших ног лежат мужчины, подставляя крепкое плечо. Будьте счастливы, красивы и любимы. Разве нужно что-нибудь ещё? С праздником наши дорогие и любимые женщины», — пожелал Сергей Цивелёв.

Фото, видео: vk.com / Сергей Цивилёв.