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В Кузбассе вновь произошло землетрясение

09 марта 2019 в 11:49

Подземные толчки зафиксировали вечером 8 марта в Новокузнецке.

По словам специалистов, эпицентр сейсмической активности отмечен чуть восточнее Новокузнецка.

«Толчок произошёл в 17:11 и имел координаты 53.65 широты и 87.90 долготы. Силаподземного толчка составила 2,4 балла. Тип сейсмического события – землетрясение», — сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Как отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, обращений, связанных с землетрясением, у них не было.

 

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.


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