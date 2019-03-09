В кемеровском общежитии двое мужчин избили подростков

Инцидент произошёл в общежитии на проспекте Ленина, 137б в ночь на 9 марта.

Очевидцы сообщили в соцсетях о пострадавших. По словам свидетеля конфликта, он встретил в подъезде девочку лет 15, которая попросила о помощи. Она рассказала, что двое мужчин утащили её друзей на второй этаж.

«Поднялся на второй этаж, а там два парня, подростки лет 14-15 зажатые, и два человека лет 30-35. У одного подростка уже из носа кровь течёт, пол лица красные. Потом, как оказалось, они телефон забрали и карточку. Но когда я вызвал полицию, телефон и карточку они отдали, подростки убежали», - цитируют СМИ очевидца.

В ГУ МВД России по Кемеровской области подтвердили информацию. По информации правоохранителей, сигнал о случившемся поступил около 00:30. На место был направлен наряд Росгвардии.

«В отдел полиции доставили четверых местных жителей. В настоящее время сотрудники полиции установили и опросили участников конфликта, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причастность двоих задержанных к возможному покушению на грабеж в отношении несовершеннолетних», - пояснили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.