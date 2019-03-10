В столице Кузбасса легковушка сбила женщину (видео)

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Каркасная. 9 марта в Кировском районе Кемерова водитель Hyundai сбил женщину.

«Женщину сбили около 22:18. Как мы приехали, буквально через минуту сразу же подъехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи», – цитируют очевидца СМИ.

Как рассказал изданию очевидец аварии, ДТП произошло из-за того, что автомобилист начал обгон перед пешеходным переходом.

«Виновник начал обгон перед пешеходным переходом, и как раз пожилая женщина-пешеход дошла до встречной полосы. Водитель Hyundai не успел понять, что перед ним пешеход, и, не тормозя, сбил женщину», – пояснил свидетель.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».