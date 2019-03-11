Кемеровчанки отметили праздник голышом на морозе

На озере Красное кемеровские моржи устроили весёлые спортивные конкурсы и дискотеку на воде в честь Международного женского дня.

В воскресенье, 10 марта, на озере Красное кемеровские моржи устроили весёлые спортивные конкурсы и дискотеку. В празднике участвовали 26 человек, причём половина из них – женщины в возрасте от 30 до 76 лет.

«Мы каждый год отмечаем 8 Марта и каждый раз по-особенному. В этом году мы танцевали на улице под живое исполнение. Участвовали в необычном криатлоне: нужно было проскакать на надувных шарах, пробежать 50 метров, проплыть 25 метров в проруби», - рассказала председатель клуба закаливания «Снегири» Елизавета Пономарёва.

Победительницы были награждены призами, а представители сильной половины человечества исполнили несколько песен, читали стихи и угостили виновниц торжества тортом.

Фото: клуб закаливания «Снегири».