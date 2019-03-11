Кемеровчанин получил штраф за ремонт в собственной квартире

Жителя Кемерова устроил в квартире, которая находится в доме, являющемся объектом культурного наследия местного значения, перепланировку. Так, согласно материалам дела, он произвёл демонтаж всех ненесущих перегородок, оконного заполнения, подшивных досок с потолочной поверхности, а также частично разобрал деревянные полы.

Отмечается, что при этом он не получил разрешения у соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.

В итоге, суд привлёк мужчину к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.