В Кузбассе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В рамках мероприятия в Кузбассе начали работу телефонные горячие линии.

В Кемеровской области сегодня стартовал первый этап Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках мероприятия в Кузбассе начали работу телефонные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля наркотическими средствами, и данные граждан, причастных к обороту запрещенных веществ. Кроме того, желающие могут получить информацию об организациях, оказывающих наркологическую помощь и занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц.

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звонки принимаются по телефонам: 8 (3842) 58-00-58, 8 (3842) 36-45-01, а также по номерам «02» и «102» (с мобильного телефона). Вопросы о лечении наркотической зависимости граждане могут задать по телефону доверия наркологического диспансера Кемеровской области: 8 (3842) 57-07-07.

Акция проводится в период с 11 по 22 марта 2019 года.

ГУ МВД России по Кемеровской области отмечает, что сообщить адреса, где торгуют наркотиками, можно не только во время проведения акции, но и в любой день по телефонам дежурных частей городских и районных органов внутренних дел региона или на «02». Анонимность гарантируется!