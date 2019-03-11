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В Кузбассе запретили все виды охоты

11 марта 2019 в 14:15

Ограничения будут действовать до апреля, впоследствии их снимут на конкретные виды животных в разное время.

С марта в Кемеровской области запретили добычу всех видов охотничьих животных. Как пояснили в областном департаменте по охране объектов животного мира, меры приняты с целью сохранения популяции некоторых видов.

«Именно в это время многие виды животных размножаются», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ограничение будет действовать до апреля, а впоследствии его снимут – на конкретные виды животных в разное время.


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