В Кузбассе запретили все виды охоты

Ограничения будут действовать до апреля, впоследствии их снимут на конкретные виды животных в разное время.

С марта в Кемеровской области запретили добычу всех видов охотничьих животных. Как пояснили в областном департаменте по охране объектов животного мира, меры приняты с целью сохранения популяции некоторых видов.

«Именно в это время многие виды животных размножаются», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ограничение будет действовать до апреля, а впоследствии его снимут – на конкретные виды животных в разное время.