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В Шерегеше снова разбилась туристка

11 марта 2019 в 15:35

ЧП произошло в субботу, 9 марта на трассе в районе нижней станции Панорамы - женщина на снегоходе влетела в дерево.

Выяснилось, что девушка была не одна. Ранее вместе со своим спутником они взяли в Гостиничном комплексе «Витражи» снегоход и поехали кататься без инструктора.

Мужчина пустил свою спутницу за руль, но она не справилась с управлением. Поняв, что сделать уже ничего не сможет, мужчина спрыгнул со снегохода, а женщина въехала в дерево.

«В результате 34-летняя женщина сломала челюсть и повредила шейный позвонок. Её доставили в городскую больницу Таштагола с черепно-мозговой травмой», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

С места ЧП пострадавшую увезли спасатели. В настоящее время женщина уже находится в сознании и переведена из реанимации.


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