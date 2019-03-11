В Шерегеше снова разбилась туристка

ЧП произошло в субботу, 9 марта на трассе в районе нижней станции Панорамы - женщина на снегоходе влетела в дерево.

Выяснилось, что девушка была не одна. Ранее вместе со своим спутником они взяли в Гостиничном комплексе «Витражи» снегоход и поехали кататься без инструктора.

Мужчина пустил свою спутницу за руль, но она не справилась с управлением. Поняв, что сделать уже ничего не сможет, мужчина спрыгнул со снегохода, а женщина въехала в дерево.

«В результате 34-летняя женщина сломала челюсть и повредила шейный позвонок. Её доставили в городскую больницу Таштагола с черепно-мозговой травмой», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

С места ЧП пострадавшую увезли спасатели. В настоящее время женщина уже находится в сознании и переведена из реанимации.