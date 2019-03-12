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Троих кемеровчанок оштрафовали за секс на улице

12 марта 2019 в 10:10

Жрицы любви оказывали водителям интимные услуги прямо во дворах домов.

О том, что девушки предлагают свои услуги автомобилистам, рассказали правоохранителям жители Ленинского района.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали трёх женщин в возрасте от 28 до 46 лет. Задержанные пояснили, что, получив деньги от автолюбителей, уезжали с ними в ближайший двор, а после близости возвращались на место в поисках новых клиентов.

«В отношении жительниц столицы Кузбасса составили протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь представительницам древнейшей профессии грозят штрафы в размере до 2 тысяч рублей.


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