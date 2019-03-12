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В Мысках мужчина хотел отрезать руку ребёнку

12 марта 2019 в 10:23

Кузбассовца осудили за страшные угрозы маленькой девочке.

Преступление произошло в августе прошлого года. Ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина пришёл к своему знакомому. Приятели распивали алкоголь и в какой-то момент между ними произошла ссора. Когда гость ударил хозяина и сломал ему челюсть, за него попыталась заступиться 12-летняя падчерица.

«12-летняя девочка, которая была дома во время ссоры, стала заступаться за своего отчима. Осуждённый посчитал просьбы ребёнка оскорбительными. Он преградил девочке выход из кухни и потребовал положить руку на стол, чтобы он её отрезал», - рассказали в областной прокуратуре.

К счастью, в это время в квартиру зашли полицейские и задержали злоумышленника.

В итоге кузбассовцу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также по заявлению прокурора суд взыскал с него 15 тысяч рублей в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда.


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