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Мэр Берёзовского вышел из СИЗО

12 марта 2019 в 10:45

Суд отправил Дмитрия Титова под домашний арест.

11 марта Центральный районный суд Кемерова изменил меру пресечения главе Берёзовского.

«Меру пресечения в отношении Дмитрия Титова изменили на домашний арест», – сообщили в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста установлен до 16 апреля 2019 года.

Напомним, ранее в отношении в отношении главы муниципалитета было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». В январе 2019 года Дмитрия Титова арестовали на два месяца.

 

Фото: администрация Кемеровской области.


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