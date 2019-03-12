Кузбасс стал лидером России по смертности от ВИЧ

Показатели смертности от этого заболевания в регионе, чем в Зимбабве и ЮАР.

Кемеровская область стала абсолютным лидером страны по смертности от ВИЧ и СПИД.

Всего в 2018 году в Кемеровской области умерли 38 200 человек, при этом 1750 умерли от ВИЧ-СПИД. По данным территориального управления территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области, это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых.

Показатели вполне можно сравнить с показателями смертности в Африке. Так, по данным ВОЗ за 2017 год, в Зимбабве и ЮАР — странах с самой высокой смертностью от вируса — этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100 000 жителей соответственно.

Отмечается, что второе место по уровню смертности от ВИЧ/СПИД заняла Иркутская область. Однако и она отстаёт от показателей Кузбасса очень сильно - коэффициент смертности от ВИЧ составляет 42,4 случая на 100 000 жителей.

Также в ТОП-10 по уровню смертности от ВИЧ-СПИД в России вошли Свердловская и Новосибирская области, Пермский край, Тюменская и Самарская области, Алтайский край, Челябинская и Оренбургская области. Причем в большинстве регионов смертность от ВИЧ/СПИД за год снизилась, а вот Кузбасс показал самую «высокую» статистику - показатели увеличились сразу на 11 %.