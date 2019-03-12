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Опасный газ в кемеровском техникуме: есть пострадавшие

12 марта 2019 в 14:57

12 марта сотрудников и учащихся Кемеровского горнотехнического техникума эвакуировали из-за того, что кто-то распылил газ из баллончика.

«Кто-то распылил перцовый баллончик во время драки. Всем стало плохо. Некоторые упали в обморок, в том числе преподаватель физики», - цитируют СМИ одного из учащихся.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, сигнал об инциденте поступил около 12:30.

«Установлено, что баллончик распылил 18-летний учащийся организации в результате бытового конфликта с одногруппниками», – пояснили в ведомстве.

В результате случившегося пострадали трое – они доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничто не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, по данному факту начата проверка.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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