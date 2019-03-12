Кузбасские заключённые начнут производить корм для собак

Предполагается, что новое производство запустят в исправительной колонии №1, в Мариинске. Цех по изготовлению корма для собак планируется открыть до июня.

«Ингредиенты для корма будут поставляться в цех с двух колоний-поселений, находящихся в Чебулинском районе. Предполагается, что на первоначальном этапе в производстве будут задействованы пять осуждённых», - сообщили в региональном ГУФСИН.

Отмечается, что запуск собственного производства позволит сэкономить на питании для служебных собак. Сейчас на балансе ГУ ФСИН значится 384 собаки в 24 колониях.