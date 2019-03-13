В центре Кемерова маршрутчик избил мужчину (видео)

На этот раз инцидент произошёл на пересечении Советского и Кирова.

Напомним, подобный инцидент произошёл на остановке возле Главпочтамта в конце февраля. А 12 марта водитель маршрутного такси №33 напал на прохожего на пересечении Советского и Кирова.

Видео конфликта сняли о опубликовали в соцсетях очевидцы конфликта.

На кадрах ролика видно, что сначала кемеровчанин подрался с другим мужчиной. После этого из маршрутки №33Т вышел водитель и напал на жителя областного центра. Сначала он несколько раз ударил оппонента ногой, а потом – кулаком по голове.

Дерущихся разнял случайный прохожий. Поступало ли сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, не уточняется.

Фото, видео: соцсети.