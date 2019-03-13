Новокузнечанин убил знакомого и сбросил труп в реку

28-летний горожанин хотел проучить мужчину.

Ранее горожанин пустил пожить к себе знакомого, который находился в федеральном розыске за кражу в Новосибирске. В итоге он убил гостя и пустил его труп по реке.

Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, причиной агрессии стало поведение убитого.

«Гость постоянно пытался убедить всех знакомых в том, что он очень богат, но временно испытывает финансовые трудности, поэтому часто просил деньги в долг и не отдавал их. Хозяину квартиры это надоело, и он избил мужчину, чтобы проучить его», - рассказали в ведомстве.

После этого обвиняемый договорился с другим знакомым, чтобы на его машине отвезти потерпевшего в Киселёвск, где ранее тот проживал и где осталось много обманутых им людей. Обвиняемый надеялся, что кто-нибудь из них захочет с ним выяснить отношения. Однако во время поездки мужчины остановились на берегу реки, где обвиняемый продолжил избивать жертву, при этом он связал ему руки и окунал его голову в воду.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник снял с мужчины одежду и сбросил его тело в реку, чтобы скрыть следы преступления. По пути домой он сжёг одежду гостя.

Тело мужчины обнаружили на следующий день рыбаки. А спустя некоторое время правоохранители вышли на подозреваемого.

В ходе предварительного следствия 28-летний кузбассвец полностью признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.