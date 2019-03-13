В столице Кузбасса на «зебре» сбили ребёнка

ДТП произошло возле магазина «Радуга» на проспекте Шахтёров, 54.

1 марта на регулируемом пешеходном перекрёстке машина сбила 10-летнего мальчика.

«Водитель автомобиля Datsun проигнорировал запрещающий сигнал светофора и травмировал ребёнка, который направлялся из школы домой», — рассказали в ГИБДД Кемерова.

Пострадавшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у мальчика ушибы. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

В Госавтоинспекции напоминают, что в отношении водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика предусмотрен административный штраф в размере тысячи рублей, а в случае повторного совершения данного нарушения — штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.

«Уважаемые водители, вы рискуете не только своим, но чужими имуществом, здоровьем и жизнями», — прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев.