В Кузбассе вновь хотят поднять плату за ЖКХ

На этот раз депутаты предложили пересмотреть существующий тариф на капремонт.

В региональном Совете народных депутатов (СНДКО) обсудили реализацию в области программы капремонта.

Отмечается, что в регионе около 14 400 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте, при этом средств для его проведения в области нет.

«Денег, которые собирают собственники жилья в МКД, согласно установленному в Кузбассе тарифу 4,13 рубля за кв. метр, на этот ремонт не хватит. Тариф в Кемеровской области – один из самых низких в стране», – пояснили в СНДКО.

В связи с этим депутаты предложили пересмотреть существующий тариф уже в 2019 году.