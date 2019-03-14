В Кемерове автоледи сбила пенсионера

ДТП произошло вечером 13 марта напротив дома №298 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

В 19:52 55-летняя женщина за рулём автомобиля сбила пенсионера. По информации областной ГИБДД, водитель за рулём Toyota Corolla двигался со стороны улицы Терешковой в направлении улицы Волгоградская.

«По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время 82-летний мужчина сейчас находится на стационарном лечении.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».