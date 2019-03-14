В Кузбассе арестован начальник ГИБДД

Начальник ГИБДД Новокузнецкого района Павла Масленникова подозревается в получении взятки.

В отношении 42-летнего начальника районного ГИБДД и его 45-летнего заместителя возбудили уголовное дело.

В начале 2019 года сотрудникам УФСБ России по Кузбассу поступила оперативная информация о коррупционной договоренности между сотрудниками ГИБДД и индивидуальным предпринимателем. Полицейские должны были получать 20 рублей за перевозку одной тонны угля по городу. 11 марта 2019 года подозреваемых задержали во время получения взятки, сумма которой составила 80 тысяч рублей

По информации Новокузнецк.ru, подозреваемый дал признательные показания. Начальник ГИБДД Новокузнецкого района во время судебного заседания попросил не оставлять его в СИЗО.

В ходе заседания в зале присутствовали два свидетеля, которые вместе со стороной защиты предложили альтернативные меры пресечения. Так, один из свидетелей заявил, что готов внести за Павла Масленникова залог в размере 1,5 млн рублей. Второй свидетель сообщил о готовности предоставить свою двухкомнатную квартиру, чтобы подозреваемый находился под домашним арестом.

В среду, 13 марта, суд всё же избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста два месяца.