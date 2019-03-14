В Кемерове закрыли опасный торговый центр

Приставы приостановили работу ТЦ «Лён» на ФПК.

Суд постановил, что выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц.

«12 марта приставы приостановили деятельность по эксплуатации торгово-развлекательного центра «Лён», который находится на Свободы, 12. Причина – нарушение требований противопожарной безопасности», – пояснили в УФССП России по Кемеровской области.

«Лён» откроют только после того, как все недочёты будут устранены.