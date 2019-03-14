Обидчивый кузбассовец убил и похоронил пенсионерку в её же огороде

Подозрительную могилу обнаружили соседи пропавшей бабушки.

В августе 2018 года жители Топкинского района потеряли 79-летнюю местную жительницу. Сначала они решили, что женщина ушла в лес собирать грибы, ягоды и с ней что-то произошло. Проверив все грибные места, ее не нашли и тогда решили, что она уехала в Кемерово на рынок, но женщина не вернулась спустя несколько дней

«В итоге неравнодушные жители проверили дом и придомовую территорию пенсионерки, где обнаружили своеобразную могилу. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в земле тело женщины», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что местную жительницу убил ранее судимый родственник соседки, который приехал помочь с ремонтом. В день убийства он находился на крыше и услышал, что с соседнего участка ранее незнакомая женщина спросила, что он делает. Он пояснил, что является родственником и помогает с ремонтом дома.

«Пенсионерка не поверила и оскорбила мужчину, сказав, что «потом от таких родственников кражи происходят». Мужчина обиделся на высказывание женщины и не мог этого простить. Он спустился к ней и толкнул её на куст малины. Потерпевшая ударила мужчину, после чего тот разорвал на ней одежду и сдавил тесьмой её шею. После того как женщина закрыла глаза, он ослабил руки, но только пришла в себя, то снова оскорбила обвиняемого. Тогда он сдавил тесьму на её шее пока она не перестала подавать признаков жизни. Затем мужчина закопал тело и покинул место преступления», - рассказали в ведомстве.

В содеянном преступник признался сразу. В итоге суд приговорил обидчивого кузбассовца к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.