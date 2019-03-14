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В Кемерове на ребёнка упала глыба льда

14 марта 2019 в 17:06

Девочка в тяжёлом состоянии.

ЧП произошло в четверг, 14 марта, на улице Александрова. С крыши пятиэтажки на 9-летнюю девочку упала глыба льда.

«Сигнал из медучреждения поступил следователям в 14:00. Установлено, что пострадавшая возвращалась домой со школы. Когда она проходила мимо многоквартирного дома, на неё упала наледь. Скорую помощь вызвали прохожие», - цитируют СМИ очевидцев случившегося.

Пострадавшую госпитализировали. Состояние ребёнка квалифицируется медиками как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».


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