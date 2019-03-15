Житель Белова убил сожительницу и оставил тело во дворе

Тело женщины обнаружил сосед.

Труп увидел проходивший мимо дома сосед и сообщил об этом по телефону дочери потерпевшей. Через некоторое время женщина приехала, обнаружила мать мёртвой и вызвала полицейских.

Выяснилось, что к убийству женщины причастен её 54-летний сожитель. Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, кузбассовец часто ревновал возлюбленную, и пара в очередной раз поссорилась из-за этого во время застолья.

«Мужчина не захотел поддерживать эту тему и ушёл в другую комнату, а потерпевшая пошла за ним, взяв с собой нож. Сожитель вырвал его из её рук и нанёс потерпевшей несколько ранений в грудь и лицо», – рассказали в ведомстве.

Беловчанка вышла из комнаты, а затем из дома, где упала и скончалась. При этом сожитель не пошёл за ней и не оказал ей помощь.

Обвиняемый частично признал вину. Потом он объяснил следователю, что часто дрался с потерпевшей и для их отношений это было нормально, потому что они всегда прощали друг друга.