Тулеева обязали выплатить моральную компенсацию экс-главе Промышленновского района

Алексей Шмидт окончательно выиграл суд против бывшего губернатора Кузбасса.

Напомним, когда Алексей Шмидт руководил районной администрацией, Аман Тулеев, выступая с речью на заседании коллегии АКО, заявил, что чиновник осуществлял «какие-то махинации, жульничество, какие-то схемы в пользу своей семьи». Позже, уже на приёме в честь Дня медицинского работника, губернатор сказал, что он уволил главу Промышленновского района «за воровство, за хищение».

Шмидт в судебном порядке обвинил Тулеева в клевете и хотел получить компенсацию морального вреда в размере 750 000 рублей.

В конце 2018 года суд удовлетворил иск, но частично, и взыскал с бывшего губернатора Кемеровской области в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, судебные расходы в размере 8 100 рублей, а всего – 158 100 рублей. Тогда же стало известно, что Аман Тулеев подал апелляцию. Кроме компенсации морального вреда суд постановил взыскать с экс-главы Кузбасса 30 тысяч рублей за проведение лингвистической экспертизы, то есть всего 188,1 тыс. рублей. Также Аман Тулеев должен опубликовать опровержения в газетах «Эхо» и «Кузбасс» в течение 30-дневного срока.

14 марта Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего губернатора Кузбасса. В итоге экс-глава Промышленновского района Алексей Шмидт окончательно выиграл дело против Амана Тулеева.