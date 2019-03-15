В Берёзовском построят новую детскую поликлинику

Строительство трёхэтажного здания планируется закончить в 2019 году.

О планах по развитию здравоохранения в кузбасском городе рассказал главный врач Берёзовской городской больницы Анатолий Егоров.

«В этом году мы планируем закончить строительство трёхэтажного здания детской поликлиники, завершить процесс присоединения городской поликлиники к больнице, расширить перечень оказываемых медицинских услуг. К примеру, мы уже получили 2 новые эндоскопические стойки и теперь можем проводить малоинвазивные операции жителям нашего городского округа», — рассказал главврач.

По словам Егорова, новое оборудование, вкупе со знаниями и опытом хирургов больницы, позволят оперировать патологию брюшной полости и женских половых органов. К тому же, эндоскопические операции позволяют пациентам быстрее возвращаться к обычной жизни.