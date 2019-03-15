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«Виновные будут наказаны»: подробности случая с упавшей на девочку глыбой льда

15 марта 2019 в 14:48

В Госжилинспекции рассказали о проверке УК, обслуживающей дом, с которого упала наледь.

Напомним, в четверг, 14 марта, с крыши пятиэтажки на Александрова, 16 на 9-летнюю девочку упала глыба льда. Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, пострадавшая всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

«В медицинском учреждении у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму тяжёлой степени», – уточнили в ведомстве.

После ЧП Госжилинспекция Кузбасса провела проверку в отношении УК, обслуживающей этот дом.

«Возбуждено два административных дела в отношении управляющей компании ООО «УК «Жилищный трест Кировского района» и её руководителя Юлии Васильковой. За прошедший месяц в отношении данной УК Госжилинспекцией были возбуждены ещё два административных дела по фактам ненадлежащего содержания кровель других многоквартирных домов, они направлены на рассмотрения в суд», – отметили в ГЖИ региона.

Проверку после случившегося также организовала прокуратура.


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