В мясе кузбасских кур обнаружен опасный вирус

Сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении одной из кузбасских птицефабрик. Ранее в пробе тушки цыплёнка-бройлера, которую выпустило это предприятие, опасную бактерию – сальмонеллу.

«В ходе проверки были отобраны пробы патологического материала и готовой продукции. По результатам исследований в одной пробе патологического материала и трёх пробах готовой продукции выделена Salmonella Infantis», – рассказали в ведомстве.

В отношении юридического и должностного лиц представители Россельхознадзора составили протоколы об административных правонарушениях. Все материалы направлены в суд. В связи с этим название птицефабрики, где выявлены нарушения, пока не оглашается.

В ведомстве напомнили, что эти бактерии вызывают острую кишечную инфекцию, известную как сальмонеллёз. Губительно действует на них только высокая температура от 80°С.