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В кузбасской школе детей поили компотом с червями

16 марта 2019 в 12:41

Фото было опубликовано в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

В пятницу, 15 марта, в соцсетях появилось фото компота, которым поили детей в одной из школ Ленинска-Кузнецкого. По словам автора снимка, в напитке плавал червяк.

По информации СМИ, фотографии были сделаны в столовой школы №3 Ленинска-Кузнецкого.

Отмечается, что питание в образовательном учреждении стоит 250 рублей в месяц. За эту сумму на выбор ученикам предоставляется два комплекса.

 

 

Фото: vk/com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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