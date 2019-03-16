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В Кемерове горело крупное производственное здание (видео)

16 марта 2019 в 15:57

ЧП произошло днём 16 марта в Рудничном районе.

Как сообщили очевидцы, загорелось производственное здание на улице Шахтёрская, 2. Известно, что там расположена компания по производству и продаже ленточных конвейеров.

На месте работали 35 спасателей и девять единиц техники.

«В 13:40 открытое горение было ликвидировано. Горела обрешётка крыши», — сообщили в областной МЧС.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

 

 

Фото, видео: vk.com / "Регион-42".


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