В Кемерове горело крупное производственное здание (видео)

ЧП произошло днём 16 марта в Рудничном районе.

Как сообщили очевидцы, загорелось производственное здание на улице Шахтёрская, 2. Известно, что там расположена компания по производству и продаже ленточных конвейеров.

На месте работали 35 спасателей и девять единиц техники.

«В 13:40 открытое горение было ликвидировано. Горела обрешётка крыши», — сообщили в областной МЧС.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Фото, видео: vk.com / "Регион-42".