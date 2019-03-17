В Кемерове вандалы разбили остановку

Неизвестные ночью разбили стеклянный остановочный павильон.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на Ленинградском. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

«По поводу порчи остановочного павильона были составлены документы о порче муниципального имущества, которые переданы в отдел полиции для дальнейшего расследования», — прокомментировали в мэрии Кемерова.

Как отметили в администрации, этот случай вандализма не единичный и ежегодно вандалы разбирают по несколько остановочных павильонов в городе.

Фото: vk.com/ «Инцидент 42».