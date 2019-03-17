В центре Кемерово глыба льда рухнула на мужчину

Горожанин решил срезать путь и прошёл под аркой одной из «сталинок».

По словам пострадавшего, инцидент произошёл во дворе дома по адресу Арочная, 41 в пятницу, 15 марта. С крыши дома на него обрушилась глыба льда.

«В последний момент увернулся, голову не зацепило, но сильно ударило по ноге. «Козырёк» крыльца рядом со мной тоже прогнулся. Центр города называется, почистить крыши нормально не могут. Ещё пару сантиметров и день заканчивал бы в реанимации», — цитируют кемеровчанина СМИ.

По словам пострадавшего, он не стал вызывать скорую помощь или обращаться в травмпункт, так как травма ноги показалась ему незначительной.

А вот в администрации города рассказали, что, согласно отчетам управляющей компании, полная очистка кровли по указанному адресу была проведена ещё в период с 5 по 7 марта.

«В любом случае. Кровлю будут осматривать повторно», — заверлили в мэрии.

Напомним, ранее от рухнувшего льда пострадала 10-летняя девочка. Ребёнок до сих пор находится в медучреждении.