Сергей Цивилёв заявил, что уборка снега в Кемерове провалена

Губернатор проехался по Кировскому району города, после чего поручил мэру города срочно исправить ситуацию.

В воскресенье, 17 марта, губернатор Кузбасса опубликовал отзыв об уборке снега в Кемерове в соцсети «ВКонтакте». Сергей Цивилёв заявил, что весенняя уборка снега в городе провалена.

«Снег уже начал таять, но от этого не легче. Много жалоб в соцсетях — во дворах не проехать, с крыш свисает снег, про частный сектор вообще забыли. Проехал по Кировскому району сам и пришёл в ужас! Снег на кровлях не очищен. Сигнальная лента размещена для галочки. И этот формализм прослеживается по всему району. Мусор не вывозится, кругом грязь. К контейнерным площадкам не подойти. Не все тротуары почищены от наледи», — заявил глава региона.

Исправить ситуацию Сергей Цивилёв поручил главе города Илье Середюку. Он предложил отсыпать тротуары противогололёдными материалами и самим выходить на субботники.

Фото: vk.com/tsivilev42.