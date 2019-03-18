В Новокузнецке пожарные попали в ДТП, спеша на вызов

Пожарная автоцистерна ЗИЛ столкнулась с Toyota Platz.
Инцидент произошёл рядом с вокзалом около 17.00 в воскресенье, 17 марта. Как сообщает Новокузнецк.ru, пожарные, спешившие на вызов, попали в ДТП.
В результате столкновения с пожарной автоцистерной ЗИЛ легковой автомобиль Toyota Platz получил значительные повреждения.
Как отметили в ГУ МЧС, в момент столкновения пожарный автомобиль следовал к месту вызова с включенными спецсигналами. Обстоятельства и виновника сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Отмечается, что задержка пожарных не привела к трагедии – вызов был ложным.
Фото: novokuznetsk.ru.
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