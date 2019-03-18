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В Новокузнецке пожарные попали в ДТП, спеша на вызов

18 марта 2019 в 08:45

Пожарная автоцистерна ЗИЛ столкнулась с Toyota Platz.

Инцидент произошёл рядом с вокзалом около 17.00 в воскресенье, 17 марта. Как сообщает Новокузнецк.ru, пожарные, спешившие на вызов, попали в ДТП.

В результате столкновения с пожарной автоцистерной ЗИЛ легковой автомобиль Toyota Platz получил значительные повреждения.

Как отметили в ГУ МЧС, в момент столкновения пожарный автомобиль следовал к месту вызова с включенными спецсигналами. Обстоятельства и виновника сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Отмечается, что задержка пожарных не привела к трагедии – вызов был ложным.

 

Фото: novokuznetsk.ru.


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