В Новокузнецке пожарные попали в ДТП, спеша на вызов

Пожарная автоцистерна ЗИЛ столкнулась с Toyota Platz.

Инцидент произошёл рядом с вокзалом около 17.00 в воскресенье, 17 марта. Как сообщает Новокузнецк.ru, пожарные, спешившие на вызов, попали в ДТП.

В результате столкновения с пожарной автоцистерной ЗИЛ легковой автомобиль Toyota Platz получил значительные повреждения.

Как отметили в ГУ МЧС, в момент столкновения пожарный автомобиль следовал к месту вызова с включенными спецсигналами. Обстоятельства и виновника сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Отмечается, что задержка пожарных не привела к трагедии – вызов был ложным.

Фото: novokuznetsk.ru.