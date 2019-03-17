У автоледи из Кузбасса угнали машину на СТО

Сотрудникам полиции удалось найти автомобиль, однако угонщик смог скрыться от полиции на своих двоих.

В полицию обратилась жительница Ленинска-Кузнецкого. Она рассказала, что в пылу ссоры оставила своё авто на СТО, а вернувшись, обнаружила, что машину угнали.

Как сообщили в ГУ МВД, на станцию техобслуживания женщина приехала со своим парнем, причём в автосервисе работал знакомый мужчины. Там пара поссорилась, и хозяйка ВАЗ-21093 ушла домой, забыв ключи от машины у своего возлюбленного. Когда она спустя некоторое время вернулась к СТО, «девятки» на месте не оказалось.

Полицейские обнаружили ВАЗ на соседней улице, а вскоре задержали злоумышленника.

«Подозреваемым оказался 31-летний работник станции техобслуживания, который катался на машине, но увидев экипаж полиции, он бросил машину во дворе и скрылся», — рассказали в ведомстве.

Сейчас дознавателям предстоит выяснить, как именно ключи от машины оказались у сотрудника СТО, и причастен ли к угону парень владелицы авто. При этом в полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».