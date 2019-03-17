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Очистку кемеровских крыш мониторят с квадрокоптеров

17 марта 2019 в 19:03

Мэр города сообщил, что работа кемеровских коммунальщиков контролируется в том числе с с высоты.

На своей странице в Instagram мэр Кемерова илья Середюк сообщил, что работу кемеровских коммунальщиков по очистке кровель мониторят с воздуха с помощью квадрокоптеров.

«Доложили, что 80% кровель в городе очищено от снега. Кроме стандартного осмотра второй день ведем аэросъемку коптером. Особое внимание — двускатным крышам. Техника позволяет увидеть всю кровлю с высоты и обнаружить скопления снега и льда. Особенно на теневых сторонах домов. Видеомониторинг выявил проблемные участки. Работа будет продолжена!», — написал глава города.

По словам Середюка, на время работа горячей линии по уборке дворов от снега продлена до 21.00. Пожаловаться на работу коммунальщиков можно по телефону 31-23-32.

А вот губернатор Сергей Цивилев ранее заявил, что работа по уборке снега в областной столице провалена.


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