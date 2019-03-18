В Прокопьевске два ребенка провалились под лед и погибли

Семилетняя девочка и ее младший брат шести лет утонули в реке, протекающей возле их дома в частном секторе города.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 марта.

Днем ребятишки гуляли на приусадебном участке без присмотра взрослых, а около 18 часов мать заволновалась и пошла искать детей. Отчаявшись найти их сама, около 23:00 женщина обратилась в полицию.

«Девочку и мальчика обнаружили в реке, на берегу которой и стоит дом, в котором они жили: оба ребенка провалились под лёд и погибли», - сообщают СМИ.

В настоящее время сотрудники МЧС достают погибших ребятишек из воды. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа с криминалистами под руководством одного из руководителей следственного управления.

«Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых дети могли скатиться к воде с горки, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, и лед просто обломился», - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти обоих ребятишек.