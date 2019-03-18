Кемеровчанин получил страшные ожоги в местной сауне

Почти месяц мужчина провёл в больнице.

Житель областного центра отсудил у собственников заведения 250 тысяч рублей.

Несчастный случай произошёл в сауне «Нико» в январе 2017 года. Кемеровчанин вылил на себя ведро, в котором должна была находиться холодная вода, однако из-за сбоя в термостате душевой кабины оно наполнилось кипятком.

В результате кузбассовца госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги 1, 2, 3 степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей площадью 36% поверхности тела. Позже у мужчины развилась ожоговая болезнь и тяжёлый ожоговый шок. В больнице мужчина провёл месяц, а после был переведён на амбулаторное лечение.

«В период амбулаторного лечения ему проведено несколько операций, что также причиняло как физическую боль, так и моральные страдания, обусловленные неизвестностью и тем, каков будет результат операций. В настоящий момент он продолжает испытывать периодическую физическую боль в местах ожогов, испытывает сильные душевные страдания от своего внешнего вида», — отмечается в материалах дела.

Также известно, что источником дохода пострадавшего была живопись - он являтеся профессиональным художником. Чтобы устранить полученный дефект на правой руке, ему необходимы восстановительные операции.

В свою очередь, владелец сауны не согласился с исковыми требованиями. Однако суд встал на сторону кемеровчанина.