Секс и наркотики: пекарня разместила у входа необычную вывеску

Жители Новокузнецкого района рассказали о скандальной рекламе местной пекарни.

Фотографией штендера около пекарни поделились жители старой Ильинки Новокузнецкого района.

«Секс и наркотики мы не предлагаем. Заходите за вкусными пирогами, хорошего дня», — написано на необычной вывеске.

Пользователи по-разному отнеслись к такому смелому приёму, однако большинство оценили чувство юмора владельцев заведения.

Фото: vk.com/ «Подслушано Новоильинка».