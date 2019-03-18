Блог с тобой ›› Новости ›› Секс и наркотики: пекарня разместила у входа не...

Секс и наркотики: пекарня разместила у входа необычную вывеску

18 марта 2019 в 11:56

Жители Новокузнецкого района рассказали о скандальной рекламе местной пекарни.

Фотографией штендера около пекарни поделились жители старой Ильинки Новокузнецкого района.

«Секс и наркотики мы не предлагаем. Заходите за вкусными пирогами, хорошего дня», — написано на необычной вывеске.

Пользователи по-разному отнеслись к такому смелому приёму, однако большинство оценили чувство юмора владельцев заведения.

 

 

Фото: vk.com/ «Подслушано Новоильинка».


Читайте также

Content parilka finskoj bani
Кемеровчанин получил страшные ожоги в местной сауне
Content u lvovi oblashtuiut 18 novykh parkuvalnykh maidanchykiv
Парковки в центре Кемерова станут платными
Content
В Кемерово привезли памятник погибшим в «Зимней вишне»
Content skoraya pomoshch
На кузбасском предприятии произошёл выброс опасного газа

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?