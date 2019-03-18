Парковки в центре Кемерова станут платными

К 2020 году в центре областной столицы почти не останется бесплатных парковочных мест.

В центре Кемерова планируют создать тысячи платных парковочных мест. Соответствующую программу утвердили в марте кузбасские депутаты.

Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации на период до 2032 года, платные парковки в столице Кузбасса будут двух видов. Парковочное пространство первой очереди будет включать в себя 3251 машиномест, а второй очереди – 1188 машиномест.

Отмечается также, что две зоны платных парковок будут иметь разный и тариф.

«Так, зона первой очереди должна иметь более высокий тариф, так как в ней расположены основные цели трудовых и культурно-бытовых транспортных корреспонденций», – отмечается в документе.

Сроки реализации мероприятий по организации и созданию платных парковок – 2019-й – 2020 год.

Фото: pravo-kemerovo.ru.