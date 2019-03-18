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В Кемерово привезли памятник погибшим в «Зимней вишне»

18 марта 2019 в 15:33

Металлическое дерево, на котором собрали более 100 кованых вишен, прибыло в столицу Кузбасса.

Напомним, что металлическое дерево ковали в Ульяновске. В создании вишенок приняли участие 86 кузнечных мастерских из разных городов России и Белорусии. Высота памятника составляет примерно пять метров.

Тем временем к временному мемориалу памяти жертв пожара горожане снова несут цветы и игрушки. Возле памятного камня уже дежурят волонтёры.

«Они, как и в прошлом году, пока останутся на месте. Впоследствии будет принято решение об их дальнейшем размещении», – сообщают СМИ.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе дети.

 

Фото: vk.com / «Регион-42».


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