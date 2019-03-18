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На кузбасском предприятии произошёл выброс опасного газа

18 марта 2019 в 17:09

Несколько сотрудников обратились за медицинской помощью.

ЧП произошло в Новокузнецке. В результате несколько работников обратились в медпункт с признаками отравления, остальных своевременно эвакуировали.

«Случай произошёл в начале марта. Специалисты выяснили, что предельно-допустимая концентрация формальдегида на предприятии превысила норму более чем в три раза», – рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».


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