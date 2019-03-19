На кузбасской трассе фура разорвала легковушку

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, травмы также получили три человека.

Серьёзная авария произошла в 10:45 18 марта. На 46 км дороги «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» грузовик MAN смял отечественный автомобиль.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

«В результате аварии погиб 19-летний пассажир легкового автомобиля. Также травмы получили 19-летний водитель отечественной машины и две его пассажирки в возрасте 18 и 19 лет», – сообщили в ведомстве.

На фото последствий аварии видно, что после случившегося легковушку смяло, у неё практически оторвало крышу.

Фото: vk.com / «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».