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В Кузбассе кондуктор обозвала бабушку «вонючкой» и выгнала из автобуса

19 марта 2019 в 10:16

Очевидцы сняли происходящее на видео, однако заступиться за женщину никто не посчитал нужным.

В одном из городов Кузбасса кондуктор автобуса выгоняла из транспорта пенсионерку. Она кричала на женщину, обзывала вонючкой и утверждала, что от неё пахнет мусором и фекалиями.

«Вы на себя посмотрите! Говном воняете!», — утверждает работник автобуса.

На протяжении всей ссоры пожилая женщина пытается выяснить, на каком основании её выгоняэт из автобуса и пытается убедить кондуктора что у неё чистая одежда. Однако, работница продолжает настаивать и обвиняет пассажирку в том, что она катается туда-сюда и в автобусе уже нечем дышать.

Очевидцы сняли происходящее на видео, однако заступиться за женщину никто не осмелился. А вот комментаторы в соцсетях оказались немного смелее. Многие сошлись во мнении, что как бы не пахло от бабушки, кондуктор не имеет права так разговаривать с пассажиром. Нужно уважать возраст и не забывать, что не у всех есть физическая возможность следить за своей гигиеной.

 

Видео: vk.com/sluh_belovo


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