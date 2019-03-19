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В Кемерове загорелся торговый павильон

19 марта 2019 в 13:31

Пожар произошёл 19 марта в Центральном районе на проспекте Ленина, напротив цирка.

По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии спасатели получили в 5:23.

«На момент прибытия первого подразделения из торгового павильона шёл дым. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались семь человек и две единицы техники. В 5:35 пожар уже был ликвидирован», - рассказали в ведомстве.

В результате в строении обгорели электроприборы. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

 


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