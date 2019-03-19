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В Кузбассе перевернулась легковушка с женщиной и ребёнком

19 марта 2019 в 14:02

«На дороге лежали женщина и девочка», - сообщили очевидцы аварии.

Серьёзное ДТП произошло 19 марта в Анжеро-Судженске. В результате аварии легковушка перевернулась на крышу.

«Только что проезжали мимо с мужем....машина перевёрнута...с одной стороны женщина на дороге лежала а по другую сторону девочка в розовом пальто...людей было много...но возле них никого»,  – рассказали свидетели в соцсетях.

Отмечается, что на дороге также лежала женщина, а к месту происшествия ехали две машины скорой помощи. Пока о состоянии пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.

 

Фото: vk.com/odzelloas42.


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